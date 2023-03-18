وزير الخارجية يلتقي بنواكشوط بممثلي الهياكل التونسية، وعدد من الكفاءات المقيمة هناك

بمناسبة مشاركته في مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بموريطانيا، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم امس الجمعة بأعضاء سفارة تونس بنواكشوط وممثلي الهياكل التونسية بها، وعدد من الكفاءات التونسية لاسيما المقيمة بالعاصمة الموريتانية.





واشار بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الخارجية، ان اللقاء تركز حول العلاقات الثنائية المميزة بين تونس وموريتانيا، وسبل مزيد الارتقاء بالتعاون خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.



كما تطرق الوزير مع الحضور مسائل تتعلق بتوفير أفضل الظروف والاستغلال الأمثل للامكانيات والفضاءات المتوفرة لإدخال ديناميكية جديدة في المجال الثقافي والتعاون الطلابي،بما يعكس عمق روابط الأخوة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.







