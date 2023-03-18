ورشة عمل لوزارة الصحة حول وضع برنامج لتفعيل الاستراتيجيّة الوطنيّة متعدّدة القطاعات للفترة 2021-2025

ورشة عمل لوزارة الصحة حول وضع برنامج لتفعيل الاستراتيجيّة الوطنيّة متعدّدة القطاعات للفترة 2021-2025

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 09:15 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نظّمت وزارة الصحّة، يومي 16 و17 مارس 2023 بالعاصمة، ورشة عمل حول وضع برنامج لتفعيل الاستراتيجيّة الوطنيّة متعدّدة القطاعات، للفترة 2021-2025

وتتعلق هذه الاستراتيجية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، بالوقاية والحدّ من المخاطر والتكفّل بالاضطرابات النّاجمة عن استخدام المؤثّرات العقليّة غير المشروعة في المجتمع وفي المؤسّسات السجنيّة.

وشارك في هذا اللقاء، بالخصوص، ممثّلو الوزارات أعضاء لجنة قيادة الإستراتيجيّة الوطنيّة وخبراء في مجال مكافحة الإدمان وممثّلو المجتمع المدني.

وتمحورت ورشة العمل حول "مناقشة الأنشطة ذات الأولويّة لتعزيز الوقاية والتّقليص من المخاطر والتكفّل بعلاج الإدمان وإعادة الإدماج المهني والإجتماعي، إلى جانب جمع وتحليل البيانات والإحصائيات في مجال الإدمان، بما يضمن الوقاية من مخاطر إدمان المخدّرات والموادّ المؤثّرة عقليّا على الأفراد والمجتمع والتعهّد بالفئات الأكثر عرضة للحصول على العلاج والرعاية، وفقا للمعايير الدوليّة وحقوق الإنسان".

يُذكر أن ورشة العمل هذه انتظمت بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة بتونس والبرنامج المشترك للأمم المتّحدة لمكافحة السّيدا.


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