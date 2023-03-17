الرابطة الأولى (مرحلة تفادي النزول): تعين حكام الجولة الثانية

في ما يلي تعيين حكام مباريات لجولة الثانية لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى بعد غد الأحد انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:



في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النادي الرياضي البنزرتي

الحكم: خالد قويدر



في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بحمام سوسة

الحكم: كريم الخميري



في ملعب المتلوي البلدي

النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان

الحكم: بديس بن صالح



