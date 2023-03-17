الرابطة الأولى (مرحلة تفادي النزول): تعين حكام الجولة الثانية

الرابطة الأولى (مرحلة تفادي النزول): تعين حكام الجولة الثانية

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 14:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات لجولة الثانية لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى بعد غد الأحد انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:

في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الرياضي البنزرتي
الحكم: خالد قويدر

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بحمام سوسة
الحكم: كريم الخميري

في ملعب المتلوي البلدي
النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان
الحكم: بديس بن صالح

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