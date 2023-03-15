جلسة عمل بوزارة الصحة لمتابعة مشاريع الشراكة مع مخابر سانوفي والرؤية المستقبلية لتطوير صناعة الادوية في تونس

مثّلت متابعة مشاريع الشراكة بين وزارة الصحة ومخابر سانوفي للأدوية والرؤية المستقبلية لتطوير صناعة الادوية في تونس، أبرز محاور جلسة عمل التأمت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الصحة بين وزير الصحة على مرابط ونائب رئيس مخابر سانوفي، مارك أنطوان لوسيني.

وأكّد وزير الصحة أنّ الوزارة تعتمد مقاربة تشاركيّة مع جميع المتدخّلين لإعادة هيكلة المنظومة الدوائيّة الوطنيّة لتعزيز الأطر التشريعيّة والتّنظيميّة بما يمكّن من إرساء الحوكمة وتطوير الإستثمار في هذا القطاع الحيوي، منوّها بالمناسبة بالتّعاون المتميّز مع مخابر سانوفي.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس مخابر سانوفي عن ارتياح مخابر سانوفي لمستوى التّعاون مع الصيدليّة المركزيّة للبلاد التّونسيّة مؤكّدا استعدادهم لمزيد دعم الإستثمار في مجال الصناعات الصيدلانيّة ببلادنا حتى تكون تونس قطبا افريقيا للصناعات الدوائية.



