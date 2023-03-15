السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي لأربعة مواسم

ستحتضن السعودية كأس السوبر الإيطالية في كرة القدم خلال أربعة من المواسم الستة القادمة وبمشاركة أربعة أندية عوضا عن حاملي لقب البطولة والكأس اعتبارا من 2024, وذلك وفق ما أعلنته الرابطة الايطالية للعبة.



وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلا على مسابقة كأس السوبر اعتبارا من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضا عن حاملي البطولة والكأس.

ولم تؤكد الرابطة إذا كانت ستعتمد صيغة الأربعة فرق بشكل دائم, قائلة إنه "سيتخذ القرار بشأن صيغة الأعوام التالية في وقت لاحق".

وسيشارك في المسابقة بصيغتها الجديدة بطل ايطاليا ووصيفه وحامل الكأس ووصيفه.

وأفادت الرابطة بأن أربعا من النسخ الست القادمة ستقام في السعودية, من بينها نسختا 2024 و2025.

وسبق للسعودية أن احتضنت كأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018, اخرها في جانفي حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.





