كاس العالم للاندية ستقام بمشاركة 32 ناديا بداية من 2025

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" إن كأس العالم للأندية ستقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من جوان 2025، ليؤكد بذلك الإعلان الذي قام به رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في قطر العام الماضي.

وستتمكن الأندية أبطال القارة بين عامي 2021 و2024 من المشاركة في كأس العالم للأندية، ما يعني أن تشيلسي وريال مدريد والأهلي المصري والوداد المغربي تأهلت للمشاركة في مونديال الاندية بصفة الية.

وحال فوز أي منها برابطة الأبطال مجددا، فإن الفريق المتأهل سيتحدد عن طريق حساب تصنيف النادي بناء على المعايير الرياضية.

وستكون نسخة 2023 هي الأخيرة لكأس العالم للأندية بصورتها الحالية بمشاركة سبعة منتخبات، على أن تقام مسابقة جديدة للأندية وافق عليها الفيفا اعتبارا من العام التالي.

وقال الفيفا "ستشهد هذه المسابقة مشاركة أبطال البطولات الرئيسية للأندية من جميع الاتحادات وتختتم بنهائي يقام على أرض محايدة، بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز في الجولة الفاصلة بين أبطال القارات الأخرى".

وأعلن الفيفا أن الأندية ستسمح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم اعتبارا من 25 ماي 2026 إلا إذا كان الفريق يخوض نهائيا كبيرا مثل مباراة اللقب برابطة الأبطال، حينها سيتعين على الأندية السماح لهم بالانضمام للمنتخب بحلول 30 ماي.

كما أقرت الفيفا جدول منافسات دولية يتألف من تسعة أيام في مارس ومثلها في جوان تقام في كل منها مباراتان وتوقف مسابقات الأندية لمدة 16 يوما لأربع مباريات في سبتمبر -أكتوبر يليه توقف دولي آخر لمدة تسعة أيام تقام فيه مباراتان في نوفمبر .



