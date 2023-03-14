وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع عقارين دوليين بولاية القصرين.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 عقارين دوليين أحدهما سكني والآخر فلاحي، يقعان بمعتمدية "سبيطلة" من ولاية القصرين تمّ الاستيلاء عليهما بدون وجه حقّ من طرف الغير.



العقار الأول ذو صبغة سكنية مشمول بمثال التهيئة العمرانية لمدينة سبيطلة يمسح 1600 متر مربّع، بينما شمل العقار الدولي الثاني ذي الصبغة الفلاحية مساحة 18 هك ويحتوي على 450 أصل زيتون منتج.



وجاء الاسترجاع تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة بحضور مختلف الجهات الإدارية والأمنية المتداخلة.



هذا وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقصرين إعادة توظيف العقارين المسترجعين في أقرب الآجال حسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.



