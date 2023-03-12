فاز الثنائي مريم عثماني وأسامة النابلي بجائزة المايكروفون الذهبي لمسابقة "الأغنية الوترية" عن أغنية "نغني" وهي من كلمات سيرين الشكيلي وألحان وتوزيع محمد علي كمون. ونالت هذه الأغنية جائزة مؤسسة التلفزة التونسية والمتمثلة في تصوير فيديو كليب للأغنية.



وتوّج محمد علي شبيل بجائزة المايكروفون الذهبي في مسابقة "الأنماط الجديدة" بأغنية "مرايا" وهي أيضا من كلمات سيرين شكيلي وألحان وتوزيع محمد بن صالحة.



وتميّزت السهرة الختامية للدورة 21 من مهرجان الأغنية التونسية التي حضرتها وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وجمهور غفير من عشاق الأغنية التونسية، بلمّ شمل المبدعين وربط جسر التواصل بين الأجيال.



وكرّم رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية الأسعد سعيد، رفقة رئيس لجنة تنظيم المهرجان محمد الهادي الجويني، الصحفي والناقد الثقافي خالد الطبربي والإعلامي صالح بيزيد والفنان فيصل رجيبة.



واستهلّ الحفل الموسيقي بتقديم معزوفة بعنوان "لقاء الأطلس" للموسيقي وعازف الكمنجة عطيل معاوي، مع مرافقة موسيقية للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني.



واعتلى الفنان عدنان الشواشي ركح مسرح الأوبرا أمام تصفيق الحاضرين، وأدّى الأغنيتيْن "نحبك" و"عيبك"، ثمّ غنّى صلاح مصباح "منامة طويلة". واعتلت الركح خلال السهرة الختامية أيضا مجموعة من الفنانين الفائزين بجوائز الدورة الماضية، وهي بادرة أراد من خلالها المنظمون الربط بين الأجيال ولمّ الشمل. ومن المغنين الفائزين خلال الدورة الماضية (الدورة 20) من مهرجان الأغنية التونسية، استمع الجمهور إلى صوت سيف الدين التبيني الذي غنّى "انت الذهب". كما أدّى أحمد الرباعي "نادم" وغنّت رحاب الصغير "جانا الربيع".



واستمع الحاضرون إلى صوت محمد الجبالي الذي سبق وحصل خلال مسيرته على 4 جوائز في مهرجان الأغنية، وأدى الجبالي "غزالة بين الأجبال"، ثم كان اللقاء مع الفنان الشاذلي الحاجي الذي أطرب الجمهور بأغنيته "ما حلى ربيع شبابنا"، وكان مسك الختام مع الفنان شكري بوزيان، إذ غنى "صلّ على سيدي النبي" و"يجي لبالك".



وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن المتوجين في هذه الدورة التي سجلت مشاركة 24 عملا موسيقيا من ضمن 124 عملا وردت على إدارة المهرجان خلال هذه الدورة. وتم توزيعها إلى 14 عملا في مسابقة "الأغنية الوترية" و10 أعمال في مسابقة "الأنماط الجديدة.



وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من 7 أعضاء هم الفنان عدنان الشواشي والملحن الطاهر القيزاني والملحن أسامة فرحات والفنان والملحن مقداد السهيلي والفنانة علياء بلعيد والشاعر الجليدي العويني والعازف والملحن نبيل عبد مولاه والفنان ماهر الهمامي والفنان ثامر عبد الجواد والفنان وليد الزواغي.



وفي ما يلي النتائج الكاملة لجوائز الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية:



// جوائز مسابقة الأغنية "الوترية":



- الجائزة الأولى: المايكروفون الذهبي (30 ألف دينار): أغنية "نغني" أداء مريم عثماني وأسامة النابلي وكلمات سيرين الشكيلي وألحان وتوزيع محمد علي كمون. ونالت هذه الأغنية جائزة مؤسسة التلفزة التونسية والمتمثلة في تصوير فيديو كليب للأغنية.



- الجائزة الثانية: المايكروفون الفضي (20 ألف دينار): أغنية "ظنيت نسيت" أداء رؤوف عبد المجيد وكلمات المولدي حسين وألحان خالد سلامة وتوزيع محمد الرواتبي.



- الجائزة الثالثة: المايكروفون البرونزي (15 ألف دينار): أغنية "نادت عليا باسمي" أداء حاتم نور الدين وكلمات وألحان الحبيب المحنوش وتوزيع منير الغضاب.





// جوائز مسابقة "الأنماط الجديدة":



- الجائزة الأولى: المايكروفون الذهبي (20 ألف دينار): أغنية "مرايا" أداء محمد علي شبيل وكلمات سيرين شكيلي وألحان وتوزيع محمد بن صالحة.



- الجائزة الثانية: المايكروفون الفضي (15 ألف دينار): أغنية "كلام الرجالة" أداء أحمد عنتر وعبد الله الخياط وكلمات وألحان عبد الله الخياط وتوزيع أحمد عنتر.



// جوائز شركاء المهرجان:



- جوائز المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

/ جائزة الصوت الواعد: مهدي عياشي

/ جائزة الملحن الواعد: قيس الزايري

/ جائزة الشاعر الواعد: ياسين الحمزاوي

- جائزة اتحاد إذاعات الدول العربية: أغنية "هسس عليا" لعز الدين خلفه وكلمات وألحان وتوزيع قيس الزايري.



- جائزة الجمهور: أغنية "كلام الرجالة" أداء أحمد عنتر وعبد الله الخياط وكلمات وألحان عبد الله الخياط وتوزيع أحمد عنتر.





