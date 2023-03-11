ملتقى مراكش الدولي لألعاب القوى احتياجات خاصة : 10 ميداليات لتونس منها اربع ذهبية

حصدت عناصر المتخب الوطني لالعاب القوى لرياضة الاحتياجات الخاصة اليوم 10 ميداليات ( 4 ذهبية 4 فضية و برونزيتين اثنتين ) خلال منافسات اليوم الثاني من ملتقى مراكش الدولي الجائزة الكبرى لألعاب القوى



وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق /روعة التليلي فئة ف41 في دفع الجلة برمية بلغت 10.36 متر و/ناصر فايدي فئة ف32 في رمي الصولجان برمية بلغت 28.30 متر و/محمد فرحات شيدة في الوثب الطويل ب 5.89 متر و/ حمدي الورفلي في رمي القرص برمية قدرها 47.05 متر.

وتوزعت الميداليات في اليوم الثاني كالآتي:

الميدالية الذهبية/ ( - روعة التليلي فئة ف41 في دفع الجلة برمية بلغت 10.36 متر و- ناصر فايدي فئة ف32 في رمي الصولجان برمية بلغت 28.30 متر و محمد فرحات شيدة في الوثب الطويل ب 5.89 متر و حمدي الورفلي في رمي القرص برمية قدرها 47.05 متر.



- الميدالية الفضية ( - مروى براهمي فئة ف32 في دفع الجلة برمية بلغت 5.68 متر و رجاء الجبالي فئة ف40 في دفع الجلة برمية بلغت 8.31 متر و جيهان عزيز فئة ف46 في دفع الجلة برمية بلغت 9.53 متر و سمر بن كعلاب فئة ف41 في دفع الجلة برمية بلغت 8.81 متر.



- الميدالية البرونزية ( سعيدة النايلي فئة ف32 في دفع الجلة برمية بلغت 5.60 مت و نورهان بالحاج سالم فئة ف40 برمية بلغت 8.04 متر.





وكان المنتخب الوطني لرياضة الاحتياجات الخاصة جمع امس خمس ميداليات في اطار اليوم الأول من ملتقى مراكش الدولي الجائزة الكبرى لألعاب القوى:

و في سباق 1500 متر تمكن رؤي الجبابلي من الفوز بذهبية السباق بعد ان قطع المسافة في توقيت 3 دق 48 ث و 28 جزء بالمائة في المركز الأول، متبوعا بأشرف لحول الذي حقق رقما شخصيا جديدا ب3 دق 52 ث و 90 جزء بالمائة في المركز الثاني فيما توج عبد الناصر فايدي بالميدالية الذهبية في اختصاص دفع الجلة فئة "ف32"، حيث تمكن من افتكاك المركز الأول برمية بلغت 9,56 متر.

أما في اختصاص 1500 متر سيدات تمكنت نجاح شوية من الفوز بفضية السباق، فيما جاء بشير عقوبي ثالثا في سباق 1500 متر رجال ونال الميدالية البرونزية.





