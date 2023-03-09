اتفاقية شراكة بين جمعية المدنية والشركة التونسية للبنك للتكفل بالنقل المدرسي لـ1500 تلميذ في الوسط الريفي

قالت الكاتبة العامة لجمعية "المدنية"، دلال محرزي، إن اتفاقية الشراكة الموقعة أمس الأربعاء بمقر وزارة التربية بين الجمعية والشركة التونسية للبنك ستمكن من نقل 1500 تلميذ يقطنون في أرياف نائية من وإلى مدارسهم.



وأوضحت في تصريح ل(وات) أن هذه الاتفاقية ستمتد طيلة 3 مواسم دراسية، حيث سيتم الشروع في نقل 1500 تلميذ بعد عطلة الربيع القادمة وعلى امتداد الموسم الدراسي 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.



وكانت وزارة التربية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء عن توقيع هذه الاتفاقية بإشراف وزير التربية محمد علي البوغديري وبحضور كل من رئيس جمعية المدنية والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك.



وقالت دلال محرزي إن اتفاقية نقل 1500 تلميذ ستشمل معتمديات نائية في ستة ولايات وهي بنزرت وباجة ونابل والقيروان وسيدي بوزيد وتطاوين.



وأكدت أن الهدف من هذه الشراكة بين الجمعية والشركة التونسية للبنك ووزارة التربية هي تعزيز الجهود لنقل التلاميذ في المناطق الريفية النائية إلى مدارسهم للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي.



