كرة السلة: رزنامة المشاركات القارية والدولية للمنتخب التونسي في النصف الثاني من عام 2023

ستقام المباراة النهائية لمسابقة كاس تونس في كرة السلة ( صنفا الاكابر والكبريات) يوم 10 جوان المقبل حسب ما اقرته الجامعة التونسية لكرة السلة في رزنامة اهم مواعيد بقية الموسم الرياضي لعام 2023 .



سيكون للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة عديد المشاركات على المستوى القاري والأولمبي في النصف الثاني من العام الجاري حيث سيخوض المنتخب الوطني ، خلال شهر جوان المقبل ، في اطار تحضيراته للبطولة الافريقية للمحليين، والدورة الافريقية التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، المقررتين تواليا بين 7 و 16 جويلية، و 11 و 20 أوت، في بلد افريقي يحدد لاحقا، دورة دولية في لبنان خلال جوان المقبل والتباري مع منتخب البلد المنظم في مناسبتين.



وسيشارك المنتخب التونسي في تصفيات دورة الالعاب الاولمبية في مرحلتها الاولى في اوت المقبل على ان يخوض في حال التاهل دورة ثانية للتصفيات من اجل التاهل الى الاولمبياد .



واثر نهاية المشاركة في البطولة الافريقية للمحلين التي ستشهد مشاركة 12 منتخبا و وبعد الدورة التأهيلية الافريقية لأولمبياد باريس 2024 في مرحلتها الاولى بمشاركة 6 منتخبات افريقية، سيخوض المنتخب التونسي بداية من 17 سبتمبرالمقبل دورة دولية بالمنستير يلتقي خلالها بفريق "باري باسكاتبال" الفرنسي، قبل أن يشارك في شهر نوفمبر المقبل في الدورة الترشيحية لكأس افريقيا للأمم 2025، التي ستقام ببلد افريقي يحدد لاحقا.



والى جانب منتخب الأكابر، فان بقية المنتخبات الوطنية لكرة السلة في مختلف الأصناف العمرية ذكورا واناثا، تنتظرها في النصف الثاني من العام الحالي، مجموعة من الالتزامات والمشاركات الدولية.



وفي ما يلي كامل الرزنامة حسب ما علمت به وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) من مصدر من الجامعة التونسية لكرة السلة :

- يوم 10 جوان: نهائي كأس تونس أكابر و كبريات

- شهر جوان: منتخب كرة السلة (3 / 3 ) يشارك في الألعاب الافريقية الشاطئية بالحمامت

- شهر جوان : مشاركة منتخب الأكابر يشارك في دورة دولية بلبنان



- من 7 الى 16 جويلية: مشاركة منتخب الأكابر في كأس افريقيا للاعبين المحلين ( افروكان)

- 27 جويلية: مشاركة منتخب الأكابر في دورة فرنسا الدولية بمعية منتخبات فرنسا وبولونيا والأرجنتين

- من 11 الى 20 أوت المقبل : مشاركة منتخب الأصاغر و الصغريات أقل من 16 سنة في كأس افريقيا للأمم بالمنستير

- من 11 الى 20 أوت المقبل: مشارك منتخب الوطني للأكابر في الدورة الافريقية التأهيلية لأولمبياد باريس 2024

- شهر أوت : مشاركة منتخب الأواسط ( 3 / 3 ) و الوسطيات (3 / 3 ) لأقل من 18 سنة في كأس العالم بالمجر

- شهر أوت: مشاركة منتخب الأكابر ( 3 / 3 ) في كأس العالم بأندونيسيا

- شهر سبتمبر: مشاركة منتخب أقل من 23 سنة ذكورا واناثا في كأس العالم ببولنيا

بزم 17 سبتمبر: مشاركة منتخب الأكابر في دورة دولية بالمنستير

- شهر نوفمبر: مشاركة منتخب الأكابر في الدورة الترشيحية لكأس افريقيا للأمم



