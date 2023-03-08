استعدادا لشهر رمضان المعظم، ضبطت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين برنامجا رقابيا استباقيا يهدف الى التصدي للخزن العشوائي والإحتكاري للمنتوجات الغذائية والإستهلاكية خلال الشهر الفضيل، مع التصدي للإستعمالات غير المشروعة للمواد المدّعمة، وللممارسات الإحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.

وأكّدت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأننباء، أنّ المراقبة اليومية والنوعية ستتكثّف خلال شهر الصيام بمختلف مسالك التوزيع من أجل مكافحة جميع الممارسات الإحتكارية.



وأشارت إلى أن القطاعات المراقبة ستشمل خلال النصف الأول من الشهر الكريم المنتوجات الفلاحية الطازجة، والمواد المدّعمة، والمواد الغذائية، والمخابز، والحلويات التقليدية، فيما سيتم خلال النصف الثاني التركيز على المنتوجات الفلاحية، والمواد الغذائية، والمقاهي، وفضاءات الترفيه، والملابس والأحذية، واللعب، ومستلزمات العيد.



وبيّنت، في سياق متصل، أن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خصّصت بمناسبة شهر رمضان فرق مراقبة ستتولى مراقبة القطاعات المذكورة منها فريق قار في سوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين المدينة، وفريق مراقبة على مستوى الطرقات للتثبت من وجهة المنتوجات ومصدرها وشفافية المعاملات على الطرقات، مع فريق مراقبة قطاعية حسب متطلبات السوق، إلى جانب فريق تدخل سريع في مقر الإدارة الجهوية للتجارة للتدخل عند ورود شكايات، مع فريق مشترك مع فرع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لمراقبة جودة المنتوجات على مستوى النقل والعرض والخزن.

وذكرت، بخصوص نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، أن جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية القصرين للوقوف على استعدادات كافة الأطراف المعنية للشهر الفضيل، وأفضت إلى إقتراح احداث نقاط بيع من المنتج للمستهلك في بعض المعتمديات، وتمت دعوة رؤساء البلديات للنظر في إمكانية تنفيذ هذا المقترح في سبيل توفير المنتوجات الأساسية التي تنتجها المركبات الفلاحية بأسعار مدروسة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

ولفتت البريكي، في ذات الإطار، الى أنه سيتم على غرار السنوات الفارطة تركيز نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية بالسوق البلدي بالقصرين المدينة لتوفير عدة منتوجات بأسعار في متناول الجميع من خضر، وبعض الغلال، واللحوم الحمراء والبيضاء، والتمور.





