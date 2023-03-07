توقفت اليوم الثلاثاء، بمعتدية بن قردان من ولاية مدنين، كل قطاعات الوظيفة العمومية من مؤسسات تربوية وادارات عمومية، الى جانب المؤسسات الخاصة، تنفيذا لقرار الاتحاد المحلي للشغل في ان يكون يوم 7 مارس من كل سنة يوم عطلة، وجدد مطلب الاهالي في تفعيل قرار الحكومة منذ 5 سنوات، بان يكون يوم 7 مارس يوما وطنيا لمقاومة الارهاب، وتضمين القرار بالرائد الرسمي.



واعتبر الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل ببن قردان محسن لشيهب ان قرار الاتحاد بيوم عطلة لهذا اليوم 7 مارس لكل الشغالين في قطاعات الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية والخاصة، ليس لاعطاء فرصة لكل ابناء بن قردان ليحيوا هذه الذكرى ويحتفلوا بنخوة الانتصار على غرار السنوات الماضية، ولكن احتجاجا على عدم نشر قرار ان يكون يوم 7 مارس يوما وطنيا لمقاومة الارهاب في الرائد الرسمي.



واوضح ان مع كل ذكرى لهذه الملحمة ينتظر اهالي بن قردان تضمين القرار بالرائد الرسمي في رسالة للاعتراف بحجم وقيمة هذا الحدث الجلل الذي غير مجرى التاريخ وكتب ملحمة بدماء زكية حتى تعيش تونس حرة ابية، واكد تمسك الاتحاد واهالي بن قردان بمطلبهم، خاصة وانها ذكرى يتباهى بها كل التونسيين ومن الضروري ان تعي كل الاجيال معانيها وقيمتها و"يفهم الجميع ان بن قردان الحصن الحصين" حسب تعبيره.



وقال ان اهالي المعتمدية يطمحون في حياة كريمة، تخرجهم من دائرة التنمية الهشة والارتباط الضيق بمعبر راس جدير بكل ما يفرضه من تضييقات، وذلك بالاسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الطاقة التشغيلية الهامة كالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة للانشطة التجارية واللوجستية، والالتفات الى القطاع الصحي والمناخ الاجتماعي.



وتختتم اليوم فقرات احتفال بن قردان بالذكرى السابعة لملحمة 7 مارس 2016، والتي انطلقت منذ يوم 2 مارس وعاشت على وقعها المدينة، وتضمنت الاحتفالات تظاهرات ثقافية وفكرية من سهرات فنية وعروض مسرحية وموسيقية ومعارض واستعراضات وندوات وتظاهرات رياضية.







