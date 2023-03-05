وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تسليم 87 مسكنا فرديا إجتماعيا بغار الدماء من ولاية جندوبة

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان عن تسليم 87 مسكنا فرديا إجتماعيا "سكن الرياض"، اليوم الأحد، من تقسيم تبرنق بمعتمدية غادر الدماء من ولاية جندوبة.



وأكّدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن عمليّة تسليم المساكن الإجتماعية الجاهزة ستتواصل بمختلف جهات الجمهوريّة حسب جاهزية القائمات.



وأشرفت الزعفراني على عملية تسليم مساكن "سكن الرياض" رفقة سفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، ووالي جندوبة، سمير كوكة.



وزارت الزعفراني، بالمناسبة، عقار دولي يمسح قرابة الهكتار، تم اقتراحه من طرف اللجنة الجهوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لإنجاز عدد من المساكن الأخرى في غار الدماء في إطار المرحلة الثانية من البرنامج.



يذكر أن مشروع "سكن الرياض" تمّ إنجازه عن طريق ميزانية الدولة وقرض من الصندوق السعودي للتنمية وهو يندرج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.



