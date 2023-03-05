'' انيس الغربي: "متوسط سعر المتر المربع في الشقق ارتفع في تونس بنسبة 6 بالمائة خلال 2022 مقارنة بسنة 2021

تحرير منى ودرني - افاد المدير العام للمنصة الرقمية المرجعية في قطاع العقارات الوطني،/مبوب/ في حديث صحفي خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بان سعر متوسط المتر مربع في الشقق ارتفع في تونس بنسبة 6 بالمائة خلال 2022 مقارنة بسنة 2021 ، وذلك في سياق يتسم بارتفاع في نسبة التضخم





// تواصل ارتفاع متوسط الاسعار للمتر المربع في الشقق//

كشف انيس الغربي ان منصة /مبوب/ اصدرت النسخة السادسة للدليل العقاري المتعلق بالنصف الثاني لسنة 2022 بخصوص التغييرات الطارئة على عملية بيع وشراء الشقق في مناطق وجهات مختلفة في بلادنا ، حيث شهدت أسعار الشقق الجديدة والقديمة ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في السداسي الثاني من العام الماضي مقارنة بالسداسي الأول من نفس السنة

واضاف من جهة أخرى، ان النصف الثاني من سنة 2022 عرف انخفاضا في العرض من الشقق بنسبة 6ر12 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، وفي المقابل ارتفع الطلب بنسبة 27 بالمائة خلال نفس الفترة



//سعر المتر المربع : تفاوت بين المناطق//



وبخصوص المناطق التي يفوق فيها سعر المتر المربع 2500د، قال ان اغلى سعر للمترالمربع في تونس يوجد في الضواحي الشمالية للعاصمة وفي المدن الساحلية، و تحديدا في الحمامات والقنطاوي ، وذلك بفضل ما تتمتع به المناطق من جاذبية وحيوية اقتصادية تبعا لموقعها الاستراتيجي

وتتوزع اسعار المتر مربع في هذه المناطق بالنسبة لضفاف البحيرة 2 (القديمة: 4400 دينارا / الجديدة: 5100 دينار)، حدائق قرطاج (القديمة: 3800 دينار / الجديدة: 4200 دينار)، المرسى (القديمة: 3800 دينار / الجديدة: 4210 دينارا)، عين زغوان الشمالية (القديمة: 2700 دينار / الجديدة: 3050 دينارا)، الحمامات الشمالية (القديمة: 2770 دينارا / الجديدة: 3000 دينار) الحمامات الجنوبية (القديمة: 2690 دينارا / جديد: 2900 دينار) ، القنطاوي (القديم: 3120 دينارا / الجديد: 3450 دينارا)



وبالنسبة للمناطق التي يتراوح سعر المتر المربع فيها بين 2000 دينار و 2400 دينار، افاد المدير العام لمنصة /مبوب/ بانه لا يزال سوق العقارات مستقرًا مع وجود تباين ضئيل في الأسعار للمتر المربع بين العقارات الجديدة والقديمة ، وذلك في كل من رياض الأندلس (القديمة:2310 دنانير / الجديدة: 2495 دينارًا) ، نابل المدينة (القديمة: 2330 دينارًا / الجديدة:2400 دينار) ، حمام سوسة (القديمة: 2165 دينارًا / الجديدة: 2450 دينارًا)

واضاف ان المناطق التي سجلت اسعارا أقل من 2000 د ،على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المتر المربع ، تمثلت في الضاحية الجنوبية2 للعاصمة ، وبالتحديد في المدينة الجديدة (القديمة: 1700 دينار / الجديدة: 1900 دينار) ، المروج 6 (القديم: 1820 دينارًا / الجديد: 1900 دينار) ، برج السدرية (القديم: 1750 دينارًا / الجديد: 1850 دينارًا)



// فئات الشقق الاكثر شيوعا في تونس//

يتميز العرض العقاري في العاصمة ومحيطها بنسبة عالية لفئة غرفة استقبال و3 غرف خاصة في الأحياء الجديدة مثل رياض الأندلس و حدائق قرطاج و ضفاف البحيرة 2 ، أين يوجد أيضا عرض كبير من العقارات الجديدة، بينما تمثل فئة غرفة استقبال و2 التصنيف الأكثر شيوعا في ولايتي نابل وسوسة

واكد انيس الغربي في هذا السياق ،ان سوق العقارات في نابل في ازدهار، حيث يوفر وسط المدينة مجموعة كبيرة من المساكن الجديدة، خاصة في منطقة حي الوفاء بمعدل 65 بالمائة من نسبة العرض و71 بالمائة في قليبية





// المساحة الاكثر توفرا في تونس تتراوح بين 120 متر مربع و160 متر مربع //

اوضح المدير العام ان مساحة معظم المساكن المعروضة في تونس تتراوح بين 120 متر مربع و160 متر مربع، مع نسبة 29 بالمائة من العرض و 28 بالمائة من الطلب، ملاحظا زيادة في متوسط المساحات في المساكن المتراوحة بين 123 متر مربع و136 متر مربع

ولفت الى ان المناخ الاقتصادي مازال معرضا لارتفاع نسبة التضخم ، سيما في سياق ازمة الطاقة جراء الصراع الروسي الأوكراني ، حيث أثرت هذه العوامل الخارجية بشكل كبير على نمو سوق العقارات، قائلا انه في نفس هذا السياق الدقيق ، لا يزال المجال العقاري رهانا آمنا للاستثمار في تونس

واكد في جانب اخر ان منصة /مبوب/ تشهد اكثر من 500 ألف زيارة شهريًا مع قائمة تضم ما يقرب 400 شريكا و45.000 إعلان نشط على الموقع، حيث تعد البوابة اليوم بمثابة رهان آمن لوكالات العقارات و الباعثين العقاريين في تونس

وافاد في هذا الصدد بان 35 بالمائة من زائري المنصة هم تونسيون مقيمون بالخارج، وتحديدا من فرنسا وقطر والسعودية والامارات وايطاليا والمانيا وكندا وامريكا ، فضلا عن تولي البوابة التعريف بشروط قروض الشركات العقارية الوطنية "سنيت" و"سبرولس" لاعادة هيكلة وتطوير المجال العقاري في تونس



