مانشستر يونايتد : "رونالدو غادر الفريق بسبب نقص الانضباط (إيريك تين هاغ)

أكد المدرب الهولندي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم, إيريك تين هاغ, اليوم الأحد, أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر الفريق "بسبب الفوضى و قلة الانضباط", وأن مغادرته لم تسبب له أي قلق.

وأنهى مانشستر يونايتد عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بعد حواره المثير الذي انتقد خلاله الإدارة وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ.

وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة "صن", أن مانشستر يونايتد كان يعانى من قلة الانضباط والفوضى, قائلا, " كان هناك نقص في الانضباط, ولا يجب أن أكذب بشأن ذلك. أفضل اللاعبين الذين يحبون النظام, وليس فقط على أرض الملعب, لذا فأنت بحاجة إلى فرض القواعد في كل منظمة, وعندما لا توجد قواعد وانضباط, فإنك تصنع فوضى".



وواصل تين هاغ عن رحيل كريستيانو رونالدو قائلا: " كان الأمر واضحا جدا لأنني تمكنت من رؤية ما يجري على أرض الملعب, كانت لدي أسباب وكنت أعرف أيضا العواقب إذا كانت النتيجة سلبية, لكنني لا أشعر بالقلق, وكنت أنام جيدا تلك الليالي".



وتابع مدرب مانشستر,"يجب أن أتخذ قرارات لدفع النادي إلى الأمام, يجب أن أرى وأواجه العواقب وتأثير القرارات". منذ رحيل كريستيانو رونالدو, تحسنت نتائج نادي مانشستر يونايتد سواء في البطولة الإنجليزية أو كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي, وحقق أولى بطولات الموسم في إنجلترا بعد الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب نيوكاسل يونايتد في النهائي.



