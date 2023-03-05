المنستير: اختتام الدورة السابعة لمهرجان الإبداعات الطلابية لجامعة المنستير

أسدل الستار مساء أمس بالمركب الثقافي بالمنستير على الدورة السابعة لمهرجان الإبداعات الطلابية الذي استأنفت تنظيمه جامعة المنستير تحت شعار "عيش بخيالك" بتتويج 16 طالبا في الغناء والرقص والعزف والمعلقة والتنشيط





وتوجت في مسابقة الغناء بالجائزة الأولى ياسمين الكعلي من كلية العلوم بالمنستير، والت الجائزة الثانية الى تقوى الغربي (كلية الأسنان بالمنستير)، ومنحت الجائزة الثالثة لحنين سعدوني من المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير، كما أسندت لجنة التحكيم جائزة لكلّ من رجوان هادفي من المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية وأمال ماجري من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية

وحصدت الجائزة الأولى في مسابقة الرقص الطالبة مريم ضيف الله من المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين، والثانية تسنيم بن ناصر من المعهد العالي للإعلامية بالمهدية، والثالثة مناصفة بين تقوي عربي من المعهد العالي للموضة بالمنستير ومجموعة أيمن السياري نور الهدى وشيماء السويعي من المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين



كما أسندت لجنة التحكيم في مسابقة العرف الجائزة الأولى في العزف على القانون لأحمد جعفر من المعهد العالي للموضة، والثانية في العزف على البيانو لأحمد المسعاوي من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية، والثالثة في العزف على الكمان لنجد الشابي من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية.



وخصصت جائزة أفضل معلقة وشعار للمهرجان لكلّ من فادي الحسيني من المعهد العالي للغات بالمكنين وآية بن عمار من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، وجائزة أفضل منشطة للمهرجان رنا اللحياني من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية

وأوضح رئيس جامعة المنستير ،الهادي بلحاج صالح أنّ هذا المهرجان انتظم على مرحلتين الأولى في الفترة من 1 الى 7 فيفري 2023 على مستوى المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة المنستير بولايتي المنستير والمهدية والمرحلة الثانية خصصت لافتتاح المهرجان يوم غرة مارس بقرية اللّغات برجيش بولاية المهدية ليختتم السبت بالمركب الثقافي.



واشار رئيس الجامعة الى أهمية هذا المهرجان في إبراز الطاقات الطلابية والاحتفاء بها وتشجيعها نظرا لأهميتها في تحفيز الطلبة على الإبداع وإكتساب ثقة بالنفس وتنمية شخصيتهم مما يساعدهم في عملية التعلم وتطوير معارفهم الأكاديمية وتعزيز مهاراتهم الحياتية.



