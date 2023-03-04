بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة19): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت :



السبت

قاعة الحمامات

جمعية الحمامات-النادي الافريقي 27-29

قاعة قصور الساف

ن.ك.اليد بقصور الساف-الترجي الرياضي 27-28

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-نادي ساقية الزيت 28-29

قاعة قصر هلال

النادي الهلالي-نادي كرة اليد بجمال 32-31

قاعة طبلية

نسر طلبلة-سبورتينغ المكنين 24-23



الاحد 5 مارس 2023

قاعة المهدية س 16

مكارم المهدية-بعث بني خيار



الترتيب

1-الترجي الرياضي 57 19

2-نادي ساقية الزيت 51 19

3-النادي الافريقي 47 19

4-النجم الساحلي 42 19

5-نسر طبلبة 41 19

6-النادي الهلالي 38 19

7-بعث بني خيار 35 18

8-مكارم المهدية 34 18

9-سبورتينغ المكنين 30 19

10-جمعية الحمامات 26 19

11-ن.ك.اليد بجمال 25 19

--ن.ك.اليد بقصور الساف 25 19



