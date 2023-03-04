بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة19): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت :
السبت
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات-النادي الافريقي 27-29
قاعة قصور الساف
ن.ك.اليد بقصور الساف-الترجي الرياضي 27-28
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-نادي ساقية الزيت 28-29
قاعة قصر هلال
النادي الهلالي-نادي كرة اليد بجمال 32-31
قاعة طبلية
نسر طلبلة-سبورتينغ المكنين 24-23
الاحد 5 مارس 2023
قاعة المهدية س 16
مكارم المهدية-بعث بني خيار
الترتيب
1-الترجي الرياضي 57 19
2-نادي ساقية الزيت 51 19
3-النادي الافريقي 47 19
4-النجم الساحلي 42 19
5-نسر طبلبة 41 19
6-النادي الهلالي 38 19
7-بعث بني خيار 35 18
8-مكارم المهدية 34 18
9-سبورتينغ المكنين 30 19
10-جمعية الحمامات 26 19
11-ن.ك.اليد بجمال 25 19
--ن.ك.اليد بقصور الساف 25 19
السبت
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات-النادي الافريقي 27-29
قاعة قصور الساف
ن.ك.اليد بقصور الساف-الترجي الرياضي 27-28
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-نادي ساقية الزيت 28-29
قاعة قصر هلال
النادي الهلالي-نادي كرة اليد بجمال 32-31
قاعة طبلية
نسر طلبلة-سبورتينغ المكنين 24-23
الاحد 5 مارس 2023
قاعة المهدية س 16
مكارم المهدية-بعث بني خيار
الترتيب
1-الترجي الرياضي 57 19
2-نادي ساقية الزيت 51 19
3-النادي الافريقي 47 19
4-النجم الساحلي 42 19
5-نسر طبلبة 41 19
6-النادي الهلالي 38 19
7-بعث بني خيار 35 18
8-مكارم المهدية 34 18
9-سبورتينغ المكنين 30 19
10-جمعية الحمامات 26 19
11-ن.ك.اليد بجمال 25 19
--ن.ك.اليد بقصور الساف 25 19
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