وزير الصحة يؤكد ضرورة استكمال المشروع المنجز في اطار التعاون التونسي الإيطالي لبناء قسم لإنعاش الولدان بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 00:24قراءة: 0 د, 24 ث
      
عاين وزير الصحّة علي المرابط، صباح يوم الإثنين، تقدم إنجاز مشروع بناء قسم لإنعاش الولدان وتجهيزه بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، المندرج ضمن برنامج للتعاون التونسي الإيطالي.

وأكد وزير الصحة، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة الإيطالي للصحة مارسيلو جيماتي وسفير إيطاليا بتونس فابريزيو ساجيو، ضرورة استكمال بقية مكونات مشروع بناء هذا القسم لإنعاش الولدان بمستشفى شارل نيكول في أقرب الآجال، وفق بلاغ للوزارة.

وسيوفر قسم إنعاش الولدان بمستشفى شارل نيكول 20 سرير انعاش و10 أسرة لما بعد الإنعاش، حسب ذات المصدر.


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