تونس تحضر المؤتمر العالمي للجوال 2023 ببرشلونة بوفد من 18 عارضا

يشارك 18 عارضا تونسيا بين مؤسسات ناشئة وفاعلين في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في صالون المؤتمر العالمي للجوال 2023 الذي تحتضنه برشلونة باسبانيا من 27 فيفري الى 2 مارس 2023.



وتروم المشاركة التونسية في هذا الصالون، التي يؤطرها مركز النهوض بالصادرات للمرة العاشرة على التوالي، الى الارتقاء بتونس كوجهة للتكنولوجيا ومركز للمؤسسات الناشئة وتعزيز موقع المؤسسات التونسية في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات دوليا، وفق بلاغ اصدره المركز الاثنين.



ويحتضن الجناح التونسي، الممتد على مساحة 74 مترا مربعا، 18 عارضا منهم 5 مؤسسات ناشئة تشارك بدعم من مؤسسة للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، الى جانب 5 مؤسسات ناشئة اخرى تدعمها برنامج حاضنة الاعمال "ستارتي 4" .



ويقدم هؤلاء الفاعلون التونسيون، مهاراتهم في مختلف المجالات مثل الحوسبة السحابة والتسويق الرقمي والتطبيقات الجوالة والحلول من اجل مشغلي الاتصالات وحلول الدفع الى جانب مراقبة الشبكات الجوالة.



وتركز دورة 2023 للمؤتمر العالمي للجوال، التي يحضرها خبراء ومختصون وفاعلون في قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة من مختلف انحاء العالم وتمثل موعدا لا محيد عنه في مجال صناعة الهاتف الجوال والاتصالات، على محاور عدة على غرار الخدمات السحابية والربط عبر شبكة الجيل الخامس والتكنولوجيا المالية والتطورات الاخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ذات الصلة.



وتجمع هذه التظاهرة على مدى اربعة ايام اكثر من 2000 عارض من بين الرواد في القطاع وتستقبل زهاء8 الاف زائر من 200 بلد اتوا لاستكشاف احدث التوجهات والمستجدات في عالم تكنولوجيا الجوال.

ويتضمن هذا الحدث، ايضا، تنظيم العديد من الندوات التي تجمع ثلة من الخبراء لتقاسم الخبرات والمعارف لرسم مستقبل القطاع.









