خمسة أفلام تونسية في المهرجان السينمائي "فيسباكو" بواغادوغو ودرّة بوشوشة رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

تسجل السينما التونسية حضورها بخمسة أفلام مهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون "فيسباكو" بواغادوغو (بوركينا فاسو) في دورته 28 التي افتتحت يوم 25 فيفري وتتواصل إلى يوم 4 مارس الحالي.



وتشهد هذه الدورة مشاركة المنتجة السينمائية التونسية درة بوشوشة التي تمّ اختيارها لتكون رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.



ويتسابق الفيلمان "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السخيري و"أشكال" للمخرج يوسف الشابي، على جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة رفقة 13 فيلما من دول الجزائر والمغرب ومصر والسينغال وأنغولا والكاميرون ونيجيريا والدومينيك وجزر موريس والموزمبيق وبوركينا فاسو وكينيا.



ويشارك فيلم "جيولوجية الافتراق" للمخرجة يسر قاسمي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. ويُنافس فيلم "نقطة عمياء" وهو وثائقي قصير (13 دقيقة) للطفي عاشور على الجائزة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة.



ويُعرض فيلم "شكشوكة" لإيهاب العبيدي ضمن قسم "أفلام المدارس السينمائية"، ممثلا للمعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة.



وتحلّ دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة التي شهدت حضور 170 عملاً للتنافس على مختلف جوائزها، بما في ذلك 15 فيلماً طويلاً للفوز بتكريم "يينيغا غولدن ستاليين" وجائزة مالية مقدارها 30 ألف دولار.



