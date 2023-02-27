هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال خالد القبي

باشرت صباح اليوم الإثنين 27 فيفري 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الناس بالعاصمة، النظر في ملف فساد تعلق بالحصول على قرص بنكي بدون ضمانات مالية شملت الابحاث فيها رجل الأعمال خالد القبي .



وبالمنادة على خالد القبي،حضر الجلسة، كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة،وقدم للمحكمة تقريرا يتضمن طلباته المدنية .





وطلب محامي خالد القبي التاخير للاطلاع على تقرير المكلف العام بنزاعات الدولة، المتعلقة بطلبات الدعوى المدينة فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل القضية لجلسة افريل المقبل للمحاكمة.



