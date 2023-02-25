مؤسسة تونسية ألمانية ناشئة توفر ست سيارات كهربائية بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمسية  ابتداء من يوم 28 فيفري 2023 

توفر المؤسسة التونسية الألمانية الناشئة " باكو موتورز" ست سيارات كهربائية بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمسية، ابتداء من يوم 28 فيفري 2023، لفائدة ست مدن تونسية، بهدف تعزيز البنى التحتية الصحية الجهوية، وفق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ويتم تجميع هذه السيارات ذات الثلاث عجلات الكهربائية المجهزة بألواح كهروضوئية على السطح ، داخل مصنع المؤسسة الناشئة بالمنطقة الصناعية بالمغيره وسيتم تسليمها للهياكل الصحية في عدد من المدن وهي القطار وقابس والقيروان والقصرين و ميدون وتوزر

وتم تصنيع هذه السيارات في إطار مشروع إقليمي للتعاون اللامركزي بين المغرب العربي وألمانيا، بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتشاور مع وزارة الصحة العمومية.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل وحماية المناخ وتوفير وسيلة نقل ذات استخدامات متعددة "للتنقل السهل" في تونس.



وتعمل هذه السيارات ، على المدى المتوسط، على تقريب الخدمات الصحية الأساسية من الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن مراكز الرعاية الصحية في المدن الست الشريكة للمشروع



ويذكر أن المهندس التونسي بوبكر سيالة، أطلق المؤسسة التونسية الشابة "باكو موتورز" الرائدة في صناعة وسائل النقل الكهربائية في سنة 2021

وابتكرت المؤسسة أول وسيلة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ، صممها مهندسون تونسيون. وتتمثل في عربة "تكتك" ثلاثية العجلات مع محرك صغير بقوة 4000 واط وبطارية كهربائية قابلة لإعادة الشحن مع لوحة شمسية أو مفتاح كهرباء منزلي بقوة 220 واط.







