سليانة: تدعيم المستشفى الجهوي بطبيبي اختصاص واربعة اطباء عاميين في إطار دعم قطاع الصحة بالجهة (المدير الجهوي للصحة)

سليانة: تدعيم المستشفى الجهوي بطبيبي اختصاص واربعة اطباء عاميين في إطار دعم قطاع الصحة بالجهة (المدير الجهوي للصحة)

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 14:05قراءة: 0 د, 55 ث
      
ذكر المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي، أنه تم تدعيم المستشفى الجهوي بسليانة بطبيبين (02) في اختصاص أمراض الأطفال وامراض النساء و التوليد، وذلك في إطار دعم قطاع الصحة بالجهة بالموارد البشرية

واضاف في تصريح ل"وات" إن المؤسسة الصحية، تدعمت أيضا بأربعة أطباء عامين موزعين بين طبيبين (02) انتداب مباشر، وطبيبين (02) خدمة مدنية، في نطاق دعم الخطوط الأمامية، ومن المنتظر تدعيم بقية الأقسام بأطباء الاختصاص

وأشار الحدادي إلى أن قافلة صحية انتظمت أواخر الأسبوع المنقضي لتقصي أمراض العيون لدى كبار السن، شملت 40 شخصا، وستنتظم قافلة في أمراض المفاصل خلال الأيام القادمة بمجمع الصحة الأساسية بالجهة

وفي ما يتعلق بتعطّل آلة المفراس منذ أكثر من 9 أشهر، أوضح الحدادي في تصريح سابق ل"وات "أنه تم فسخ العقد مع الشركة المتعاقدة المكلفة بالصيانة نظرا لعدة تجاوزات، وتم إقتناء آلة مفراس جديدة بتمويل من الإتحاد الأوروبي، واكد بخصوص إشكالية قاعة المياه بقسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بأنه سيتم تعويضها لتكون جاهزة في أقرب الآجال وهي قاعة إضافية لحلحلة جملة من الإشكاليات

يذكر أن عددا من المشاريع التابعة للإدارة الجهوية للصحة بسليانة تشهد تقدّما بنسب متفاوتة بقيمة إعتمادات جملية قدرت بـ3.8 مليون دينار.

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