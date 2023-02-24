وزير الشؤون الخارجية يلتقي السفيرين الامريكي والكوري

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، يوم الخميس بمقر الوزارة، مع كل من سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بتونس جوي هود، وسفير جمهوريّة كوريا الجنوبية بتونس سان ناهم كوك.



ومثل اللقاء مع السفير الامريكي بتونس، مناسبة، أشاد خلالها الطرفان بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين، والتعبير عن الرّغبة المشتركة في مزيد تطويرها، بما يخدم مصلحة الشّعبين الصديقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



كما كان اللقاء مع السفير الكوري بتونس، فرصة، نوّه خلالها الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التونسية الكورية، والحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات، مؤكدين أهمية الاعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة ولاسيما منها اللجنة المشتركة التونسية الكورية، حسب ما جاء في بلاغ ثان لوزارة الخارجية.



