تطوير مجالات التعاون العسكري بين تونس والجزائر محور لقاء وزير الدفاع بالسفير الجزائري بتونس

مثلت سبل تطوير مختلف مجالات التعاون بين تونس والجزائر، بما فيها المجال العسكري، محور لقاء جمع وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، مساء اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى تونس عزوز باعلال.



ونوّه الوزير، بالروابط التاريخية المتميّزة وبمستوى التعاون العسكري بين البلدين، داعيا إلى مزيد دعمه وتطويره خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، ومشيدا بالعمل المشترك والتنسيق المحكم ضدّ المخاطر التي تهدّد استقرار المنطقة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



من جانبه، ثمن السفير الجزائري العلاقات الأخوية المتجذّرة التي تربط الشعبين الشقيقين، ومستوى العمل المشترك والتعاون المثمر في مختلف المجالات القائم بين تونس والجزائر، مؤكّدا في هذا السياق، أهمية تقارب الموقف الرسمي بين قيادتي البلدين تجاه أغلب القضايا الإقليمية والدولية، بفضل الإرادة السياسية المشتركة للبلدين، بما يعزز أواصر الأخوّة ويفتح مجالات التعاون على آفاق أرحب.



