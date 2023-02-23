خصص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لفائدة ولاية جندوبة مبلغا يقدر بنحو 75 مليون دينار لتنمية سلاسل القيمة المحلية والتصدي للتغيرات المناخية بالمناطق الغابية بمعتمديات عين دراهم وطبرقة وفرنانة وغار الدماء من خلال مشاريع تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية والمناخية للجهة وتستفيد من المخزون البيئي والطبيعي الذي تتميز به تلك المناطق، إضافة الى مشاريع تهدف الى التشجير ومقاومة الانجراف والتعرية التي تستهدف عدد من المناطق بولاية جندوبة ودعم المرأة في المجال الريفي، وفق المدير العام لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي هشام الخميري.



وتوقع الخميري في تصريح ل"وات" ان تنطلق المشاريع في شهر جانفي من السنة القادمة، وفق تعهدات ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذين قدموا اليوم الخميس لمعاينة مناطق التدخل التابعة لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بولاية جندوبة.



من جهته، اعتبر مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتونس فليب ريمي، الذي قدم خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية عرضا لاهم عناصر المشروع وافاقه المستقبلية شارك فيها الى جانب الوفد المرافق له عدد من المسؤولين المحليين والجهويين، ان المشروع يسعى الى مرافقة متساكني المناطق الغابية لبعث مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي يساهم في تثبيتهم ومواجهة التغيرات المناخية التي تعرفها الجهة، وذلك من خلال ترشيد استخدام مياه الري والمحافظة على التربة والمياه ودعم قدرة التربة على مواجهة التغيرات الطبيعية وتوفير شروط التنمية المستدامة



واضاف في تصريح ل"وات" ان الصندوق سيواصل في المدى المتوسط، تقديم الدعم لفائدة مناطق تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي وتوفير شروط نجاح هذه المشاريع التي من شانها ان تساهم في تغيير المشهد الغابي بما يخدم متساكني الغابات والمناطق الريفية وخاصة المعزولة منها.



