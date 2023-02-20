رئيس الجمهورية يتلقى رسالة شفوية من أمير قطر

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 17:57 قراءة: 0 د, 39 ث
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مبعوثا خاصا، محملا برسالة شفوية إلى رئيس الجمهورية من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأعرب رئيس الجمهورية، وفق بلاغ للرئاسة، عن اعتزازه بعمق روابط الأخوة المتينة القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص تونس على إعطاء دفع جديد لعلاقات التبادل والاستثمار والشراكة مع قطر لا سيّما عبر تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وكذلك إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أفاد، مساعد وزير الخارجية القطري، بأن بلاده ستظل دوما سندا لتونس ، وهي حريصة على توثيق العلاقات الثنائية وتعزيزها ومواصلة ترسيخ قيم الأخوة والتآزر.


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