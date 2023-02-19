-ليفربول يفوز بعشرة لاعبين على نيوكاسل بهدفي نونيز وجاكبو

ألحق ليفربول بمنافسه نيوكاسل يونايتد خسارته الثانية فقط في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 2-صفر في سانت جيمس بارك بفضل هدفي داروين نونيز وكودي جاكبو ليوم السبت.

وبدأ فريق المدرب يورجن كلوب بقوة وأحرز هدفين مبكرين، قبل أن يتعرض نيك بوب حارس نيوكاسل للطرد في الدقيقة 22.

وكانت الخسارة الوحيدة السابقة لنيوكاسل هذا الموسم في البطولة أمام ليفربول أيضا في نهاية أوت الماضي.

وافتتح نونيز التسجيل بعدما استقبل تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد وسدد بقوة داخل الشباك في الدقيقة العاشرة.

وتأكد حكم الفيديو المساعد من صحة الهدف وسط شكوك حول وجود لمسة يد من نونيز قبل تسجيل الهدف.

وأضاف جاكبو الهدف الثاني مع ليفربول بعد سبع دقائق مستفيدا من تمريرة ذكية من محمد صلاح، ليحرز هدفه الثاني في أسبوع واحد بعدما افتتح سجله مع فريقه الجديد أمام إيفرتون.

وراجع حكم الفيديو اللقطة أيضا للتأكد أن جاكبو لم يكن في موقف تسلل قبل التسجيل.

وتقدم بوب عن مرماه لإبعاد تمريرة طويلة من الحارس أليسون نحو صلاح، لكنه سقط أرضا ثم أبعد الكرة بيده قبل اللاعب المصري، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

ورغم النقص العددي، صنع نيوكاسل أكثر من فرصة خطيرة وسدد في العارضة كما تدخل الحارس أليسون لإبعاد أكثر من محاولة.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، بعد أربع مباريات دون انتصار، ليصبح ثامنا برصيد 35 نقطة وبفارق ست نقاط عن نيوكاسل، كما يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وتعرضت آمال نيوكاسل في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة بعدما فاز مرة واحدة في آخر سبع مباريات بالبطولة، وقد يتراجع عن المركز الرابع إذا فاز توتنهام هوتسبير على وست هام يونايتد اليوم الأحد.

وحتى تزداد متابع نيوكاسل، فإنه سيلعب دون حارسه الأساسي بوب في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد، كما أن الحارس البديل مارتن دوبرافكا، الذي شارك اليوم، لن يكون بوسعه اللعب في المباراة المرتقبة في ملعب ويمبلي، وسيضطر للاعتماد على الحارس الثالث.

وفي الوقت الذي يعاني فيه نيوكاسل، فإن ليفربول، الذي استعاد المدافع فيرجيل فان دايك بعد غيابه بسبب الإصابة، بدأ بشكل تدريجي في استعادة مستواه.

وقال كلوب "الأهداف المسجلة كانت رائعة أثناء اللعب ضد 11. لعبنا بشكل رائع لكن بعد ذلك أمام عشرة فقدنا الزخم لفترة ولم يكن بوسعنا العودة".

ورغم النتيجة يمكن لنيوكاسل أن يتلقى الإشادة على أدائه بعشرة لاعبين وامتلاك أكثر من فرصة لتقليص الفارق.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل "أعتقد أن المنافس كان حاسما في الفرص المتاحة، وبكل تأكيد فإن طرد نيك بوب تسبب في تغيير شكل المباراة. لم أتحدث إليه بعد لكني رأيته يشعر بإحباط كبير".



