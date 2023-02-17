تشارك تونس للمرة السادسة عشرة على التوالي، في الصالون الدولي للأغذية الزراعية "غولف فود" الذي يقام في دبي بالإمارات من 20 إلى 24 فيفري 2023 عبر جناح يغطي 255 مترا مربعا إلى جانب تخصيص جناح ثان لزيت الزيتون.



وستسجل المشاركة التونسية، التي يشرف عليها مركز النهوض بالصادرات، حضور 31 مؤسسة تعرض منتوجاتها على غرار التمور والعجين الغذائي والمصبّرات والبسكويت، إضافة إلى العصائر والأجبان والحلويات والزيوت النباتية.

وينظم المركز الفني للتعبئة والتغليف من جهته مشاركة 10 مؤسسات مختصة في تصدير زيت الزيتون ضمن هذا الصالون الدولي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للنهوض بزيت الزيتون المعلّب

وتهدف هذه المشاركة التي ستقام ضمن فضاء عرض يبلغ 192 متر مربع إلى استثمار الأهميّة التي تكتسيها التظاهرة على المستوى العالمي لدعم صادرات زيت الزيتون التّونسي المعلّب، لا سيّما نحو أسواق الخليج العربي باعتبارها من الأسواق الواعدة لتصدير هذا المنتج.

وقامت مصالح المركز بحجز مساحات إشهارية للمعلّقات بفضاءات الصّالون خاصة بالمشاركة التونسية وانجاز كتيّب إشهاري باللغة الإنقليزية يتضمن معطيات حول العارضين قصد توزيعه على زوار المعرض من المهنيين

ويتيح حضور تونس هذه التظاهرة، فرصة استثنائية لتعزيز الشراكة ودعم الروابط التجارية المثمرة وتحسين تموقع زيت الزيتون التونسي المعلّب والمنتوج التونسي بشكل عام في الأسواق الخارجية.

وتشكل هذه الدورة فرصة للعارضين التونسيّين للقاء مورّدين وموزعين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من شرق آسيا بالنسبة إلى التمور وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية بالنسبة إلى زيت الزيتون واستثمار حضورهم قصد توقيع عقود مع الفضاءات التجارية الكبرى.

ويعدّ صالون الخليج للأغذية الزراعيّة من أكبر الصّالونات المتخصّصة في مجال الصناعات الغذائية عربيا وعالميا، باعتباره يشكل ملتقى استراتيجي للمصنّعين والمورّدين والموزّعين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم،

ويستقطب ''قولف فود '' كأحد المعارض التجارية الرّائدة في مجال الأغذية في العالم، أصحاب الاختصاص في المأكولات والمشروبات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مختلف التوجهات المعاصرة والمستحدثة في مجال المواد الغذائية.

ويجمّع المعرض ما يناهز 5 آلاف شركة من أكثر من 120 دولة على مساحة تفوق 100 ألف متر مربع وسط توقعات باستقطاب أكثر 100 ألف زائر مهني.



