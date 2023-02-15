بنزرت: المصادقة على 86 ملف إستثمار فلاحي بمبلغ جملي يعادل 8 ملايين و 456 الف دينار

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات ببنزرت المنعقدة بمقر مندوبية التنمية الفلاحية في جلستها الأولى بعنوان , 2023 ، على 86 ملف إستثمار فلاحي بمبلغ إستثمار جملي يعادل 8.456 ملايين و 456 الف دينار، منها منحة مالية جملية تعادلب مليوني دينار ، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت الحبيب مرابط.



وبين المصدر ذاته في تصريح اليوم لمراسل "وات" بالجهة ، ان مجموع ملفات الاستثمار المصادق عليها موزعة بين 38 ملفا لصغار الفلاحين والبحارة من صنف "أ" ، وتم التعهد بها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقيمة إستثمار بلغت 352 الف دينار ومنحة تساوي 115 الف دينار ، و 48 ملفا للفلاحين والبحارة من صنفي "أ" و"ب" ، وتم التعهد بها من قبل الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ببنزرت بقيمة إستثمار بلغت 8ملايين و104 الف دينار ومنحة تساوي مليونا و890 الف دينار .

وتجدر الاشارة الى انه تم المصادقة حتى الان على ملف استثمار فلاحي بقيمة 4.496 مليون دينار من قبل المصالح المركزية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية .

ومن جهة أخرى افاد المندوب الجهوي للفلاحة ببنزرت ان تمويل موسم الزراعات الكبرى 2022/20232 انطلق في ظروف طيبة حيث بلغ المبلغ المسند لفائدة 457 منتفعا حوالي 13,72 مليون دينار أي بزيادة 19,3 % مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.

وستتواصل كذلك عملية إسناد القروض التكميلية خلال الأشهر المقبلة حيث تم فتح 100 الف دينار من الاعتمادات على ميزانية الدولة للقروض المؤطرة العادية وحسب الطلب ، وفق المصدر نفسه.





