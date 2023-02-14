دعم علاقات التعاون بين تونس والكوت ديفوار محور لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيفواري

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
مثّلت الملفات التي تهمّ دعم علاقات التعاون الثنائي بين تونس والكوت ديفوار ، محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مساء اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، مع وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والجالية بجمهوريّة الكوت ديفوار كاسو هوادجا ليون آدوم، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

كما مثل اللقاء، الذي التأم بمناسبة أشغال القمّة السادسة والثلاثين للاتّحاد الإفريقي والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الإفريقي فرصة تطرق فيها الجانبان إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد الطرفان، وفق ذات البلاغ، الالتزام المتبادل بتطوير وتنويع مجالات التعاون في شتّى الميادين بما يستجيب لتطلّعات ومصالح الشعبين الصديقين.

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