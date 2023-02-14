جمال بومنجل مدربا جديدا لأولمبيك سيدي بوزيد

أعلن أولمبيك سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء عن تعيين جمال بومنجل مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم، خلفا لحسان القابسي الذي أعلن فك الارتباط معه بالتراضي.

وأورد أولمبيك سيد بوزيد أنّ المدرب جمال بومنجل سيشرف على المقاليد الفنية للفريق بمساعدة الثنائي مكرم غربي و رائد البرهومي .

وسيخوض أولمبيك سيدي بوزيد بداية من 11 مارس القادم مرحلة تفادي النزول دون أي نقطة حوافز.



وسيتهل مشواره في مجموعة تفادي النزول بلقاء النادي الرياضي البنزرتي خارج ميدانه.

يذكر أنّ مرحلة تفادي النزول تشارك فيها 6 فرق هي أولمبيك سيدي بوزيد و أمل حمام سوسة ( 0 نقاط حوافز) و النادي الرياضي البنزرتي و مستقبل سليمان (2 نقاط حوافز) و الملعب التونسي و نجم المتلوي (4 نقاط حوافز).



