دربال: خسرنا 155 مؤسسة اقتصادية في 2022 ويجب إصدار قانون لدفع الاستثمار

أكد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، فيصل دربال، اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، وجود تهاوي كبير لنسق الاستثمار الداخلي والخارجي.وخلال استضافته في ماتنيال اذاعة شمس دعا فيصل دربال رئيسة الحكومة لإصدار قانون لدفع الاستثمار يغير أو ينقح أو يلغي قانون الاستثمار لسنة 2016 لأنه سبب انتكاسة الاستثمار وفق تعبيره.وتابع ضيف شمس أف أم بأنه سنة 2022 خسرت تونس 155 مؤسسة اقتصادية وانتقد بشدة عدم وجود حوار مع الحكومة بخصوص الاقتصاد.وشدد على أن الوضعية في تونس اليوم غير ميؤوس منها ويمكن إنقاذ الاقتصاد الوطني وانقاذ بلادنا من خلال اعتماد عدة إجراءات .