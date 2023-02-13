قبلي: تركيز نقطة لتجميع المساعدات العينية لفائدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا المدمر

ركّزت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي، صباح اليوم الاثنين، نقطة لتجميع المساعدات الاجتماعية لفائدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب مطلع الاسبوع المنقضي كلّا من تركيا وسوريا الشقيقين.



وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، أحمد أحمد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه النقطة التي تم تركيزها بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي ستتولى تجميع المساعدات العينية فيما خصص للمساعدات المالية حساب بفرع الشركة التونسية للبنك تحت رقم 7070 يمكن للراغبين في المساعدة المالية تنزيل المبالغ به.

وفي إطار آخر، أشار المصدر ذاته الى ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أمّن مؤخرا توزيع كمية من المساعدات على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة من أجل مجابهة موجة البرد، شملت قرابة 500 مساعدة اجتماعية، علاوة عن 1000 غطاء صوفي، واكثر من 9 الاف قطعة ملابس.

ودعا، في هذا الصدد، ميسوري الحال بالجهة الى المساهمة في هذا النشاط الوطني والجهوي لمجابهة موجة البرد من اجل تأمين أكبر قدر من المساعدات لفائدة العائلات المعوزة.

ولفت إلى ان ثلة من اطارات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نفذت أيضا بسلسلة من خدمات المرافقة الفنية والتكوين بمشروع رجيم معتوق لفائدة منخرطي مجامع التنمية الفلاحية في مجال مضخات المياه التي تشتغل بالطاقة الشمسية، الى جانب انجاز دورات تكوينية في مجال بعث المشاريع الجماعية لفائدة بعض الجمعيات والمجامع على غرار مجمع الإبل، ومجمع الفوز النسائي، فضلا عن تنظيم سلسلة من الدورات الاخرى في مجال بعث المشاريع الفردية لفائدة شباب ونساء مختلف قرى معتمدية رجيم معتوق مع مرافقة الفلاحين بمنطقتي المطروحة والسلام في مجال التنوع الزراعي والتحضير للموسم الفلاحي الجديد.



