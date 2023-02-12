بطولة الرابطة المحترفة الاولى: سحب رزنامتي مرحلتي التتويج و النزول يوم الاثنين القادم

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 19:44 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاحد في بلاغ لها ان سحب القرعة الخاصة برزنامتي مرحلتي التتويج والنزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستجرى يوم الاثنين 13 فيفري الجاري بداية من الساعة الثامنة و 45 دق (س20 و45دق) خلال البرنامج الرياضي "التاسعة سبور" مباشرة على قناة التاسعة.

يذكر ان اندية الترجي الرياضي و الاتحاد المنستيري (4 نقاط حوافز) و النجم الساحلي و اتحاد بن قردان (3نقاط حوافز) و اتحاد تطاوين والاولمبي الباجي (نقطتا حوافز) و النادي الصفاقسي و النادي الافريقي (نقطة حوافز) ستخوض سباق مرحلة التتويج والمراهنة على اللقب.
ومن جهة اخرى تتنافس اندية الملعب التونسي و النجم المتلوي (4 نقاط حوافز) و النادي البنزرتي و مستقبل سليمان (نقطتا حوافز) و امل حمام سوسة و اولمبيك سيدي بوزيد (صفر نقاط حوافز) في مرحلة تفادي النزول.
ويذكر ان هلال الشابة و مستقبل الرجيش غادرا منذ نهاية المرحلة الاولى الى الرابطة الثانية في نهاية المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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