كشفت وزارة الصناعة عن تكوين 1200 منتفع من النسيج المؤسساتي وهياكل الدعم الصناعي وتطوير 39 تطبيقة على شكل حلول ذكية في وقت تستعد فيه تونس للمرورالى مراحلة جديدة من الصناعة الذكية 4.0 بدعم من مؤسسات تعاون دولية.



وتشير بيانات قدمت خلال جلسة عمل عقدتها وزيرة الصناعة، نائلة القنجي حول ملف الصناعة الذكية، الخميس، الى تحسيس حوالي 800 مؤسسة وإحداث 11 مؤسسة ناشئة في مجال الصناعة الذكية.



وتم التباحث ، وفق بلاغ صدر عن وزارة الصناعة، مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية وحوكمتها وربط علاقات استراتيجية مع جهات خارجية رائدة في مجال هذه الصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وحضر الجلسة ممثلون عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولون الأولون عن الاقطاب التكنولوجية بكل من سوسة وصفاقس وبنزرت وسيدي ثابت والمنستير.



وأكدت القنجي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الجديدة من هذه المبادرة خاصة وانه لاخيار أمام المؤسسات سوى الاندماج في الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية باعتبارها ستمكن من تطوير إنتاجية المؤسسات الصناعية والرفع من قدرتها التنافسية وكسب أسواق جديدة.



وتعكف وزارة الصناعة حاليا على اعداد الأهداف المبرمجة خلال الفترة القادمة، من بينها صياغة البرنامج الاتصالي لتطوير محيط مجال الذكاء الاصطناعي والمرور إلى الصناعة الذكية للقطاع الصناعي.



واحدثت تونس مركزي كفاءات متخصصة في الصناعة الذكية وهي مراكز نموذجية متواجدة بكل من الأقطاب التكنولوجية بسوسة وصفاقس منذ سنة 2019 ،حيث تم وضع البنية التحتية التكنولوجية اللازمة كمرحلة أولى من خلال إحداث المراكز واقتناء المعدات وتكوين الخبراء.



وقامت كذلك ببعث مراكز كفاءات قطاعية ذات أولوية اقتصادية بالأقطاب التكنولوجية بكل من بنزرت مختصة في الصناعات الغذائية وبسيدي ثابت في الصناعات الصيدلانية والمنستير في النسيج قصد التسريع في المرور للصناعة الذكية وتطوير الكفاءات.



