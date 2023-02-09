تطلق الجمعية التونسية لدراسة وعلاج الجروح أول مركز قاري والأول من نوعه في إفريقيا لتدريس كيفية دراسة وعلاج الجروح كالقدم السكري (وهي مجموعة من التغيرات المرضية المؤثرة في الأطراف السفلية، التي تنتج عادةً عن المضاعفات التي يسببها مرض السكري، مثل اعتلال الأعصاب الطرفية، وتلف الأوعية الدموية، وفقدان الإحساس بالقدمين) وقرحة الفراش (قرحة تكون في الطبقة الخارجية من الجلد "البشرة" والأنسجة الكامنة "الأدمة" نتيجة الضغط المطول على الجلد) والحروق، حسب ما صرح به لـ(وات) رئيس الجمعية رامي بن صالح.وبين المتحدث أن هذا المركز سيوفر تكوينا خاصا لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية والصيادلة من تونس ومن الخارج بصفة مجانية وفق برنامج نموذجي.وتُعلن الجمعية عن افتتاح المركز غدا الجمعة بالعاصمة بحضور وزراء الصحة من إفريقيا على غرار غامبيا والتشاد وأطباء وإطارات شبه طبية من 14 بلدا افريقيا وينطلق المركز في إسداء خدماته بمقره الكائن بالمنزه السادس بعد فرز ملفات الترشح بداية من شهر فيفري الحالي.ويشار إلى أن الجمعية التونسية لدراسة وعلاج الجروح تأسست سنة 2012 بهدف تطوير قدرات مهني الصحة في مجال علاج الجروح في سياق وطني وعالمي وتعمل على التقليص من تكاليف علاج الجروح.