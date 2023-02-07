نابل : "مهرجان القوارص بالحمامات فرصة لاكتشاف انواع غير معروفة من الحمضيات ولاحياء الموروق التقليدي الحمامي" (رئيس جمعية التربية البيئية)

"ما تزال جمعية التربية البيئية بالحمامات تعمل على احياء موروث فلاحة القوارص بالحمامات وعلى تثمين هذا الموروث بابراز ابعاده البيئية المرتبطة بالتصرف في مياه الري وفي التنمية الخضراء وعبر ابراز اهميته في دفع السياحية الريفية والايكولوجية لتشكل رافدا للحمامات كوجهة سياحية في المتوسط صديقة للبيئة" ذلك ابرز ما اكده رئيس الجمعية التربية البيئية بالحمامات في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة استعداد الجمعية لتنظيم الدورة العاشرة لمهرجان القوارص بالحمامات ايام 10و11و12 فيفري.



وابرز الساحلي في ذات السياق ان الجمعية تحرص من خلال هذا المهرجان السنوي على دفع التوعية بالمسائل البيئية خاصة من خلال التشجيع على المحافظة تقاليد غراسة اشجار القوارص بالحمامات وتشجيع الفلاحة البيولوجية وانماط الاستهلاك المستدام وحماية المنطقة من الزحف العمراني الذي " التهم هكتارات من غابة القوارص بالحمامات وبات يهدد هويتها المحلية".



واشار الى ان المهرجان بما سيتضمنه من فقرات تنشيطية متنوعة تجمع بين العروض الثقافية ومجموع لعروض الطبخ وصناعة الحلويات التي تستعمل منتجات القوارص سيتضمن معرضا ستنصب خيامه على مقربة من برج الحمامات لعينات من انواع القوارص قليلة التداول والتي ما تزال مزروعة بعدد قليل من البساتين الحمامية.

ولاحظ ان البرنامج يتضمن كذلك خلال يومه الافتتاحي ندوة علمية فكرية حول

" السياحية الريفية قطاع يستوجب الدعم" ستنظم بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون حيث سيكون فرصة للمشاركين لزيارة المتحف البيئي للقوارص الذي انجزته الجمعية بحديقة المركز للتعريف بعديد الانواع المزروعة وبخصوصيات الري التقليدي.



