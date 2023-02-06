انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "زردة الحوامد" بسوق الأحد

انطلقت صباح الاثنين فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "زردة الحوامد" بسوق الأحد الذي تنظمه جمعية الحوامد للثقافة والتراث والتنمية على امتداد ثلاثة أيام بالشراكة مع بلدية سوق الاحد والمركز النموذجي لتربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمنطقة.

واوضح مدير هذه الدورة خليل خالد لوات ان هذا المهرجان يتميز بطابعه الصوفي الرامي لاحياء تراث الجهة والتعريف ببعض العادات والتقاليد التي تميز منطقة سوق الاحد مشيرا الى ان تسمية هذه التظاهرة بـ "زردة الحوامد" هي نسبة للولي الصالح سيدي حامد الحشاني الذي يوجد مقامه بمنطقة المنشية اين تنتظم كافة عروض المهرجان بالساحة المحاذية لهذا المقام.

وانطلق برنامج المهرجان صباح اليوم عبر تنظيم سلسلة من العروض الفلكلورية التي امنتها مجموعة من الفرق الشعبية التي جابت ابرز شوارع مدينة سوق الاحد لتتواصل الفعاليات عشية اليوم من خلال تقديم العرض الفرجوي " الجحفة " سيناريو واخراج صغير الحلمي وتاثيث عدد من منظوري المركز النموذجي لتربية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وهو عمل فني يجسد لوحة من عادات اهالي الجهة في افراحهم وما يرافقها من اغان تراثية.

ويتضمن برنامج اليوم الاول عرضا للمداوري والعاب الفروسية ثم يفسح المجال للوحة رقصة "الربيعة" وهي من الرقصات التراثية بهذه الربوع ليكون رواد المهرجان على موعد مساءا مع عرض حضرة المنشية في حين خصص اليوم الثاني من هذه التظاهرة لعروض الفروسية والعروض الصوفية التي تشمل عرض حضرة عيساوية تلمين وعرض حضرة قابس ليكون الاختتام يوم 8 فيفري عبر تنظيم عكاظية شعرية صباحا وسلسلة من العروض التراثية تمتد طيلة اليوم وتتخللها رقصة الربيعة وعروض مداوري الفروسية ثم تكون السهرة مع عرض حضرة مدنين.



