افتتاح الدورة التاسعة لأيام "فاغا" العربية للمسرح بباجة

افتتحت مساء السبت بالمركب الثقافي بباجة، الدورة التاسعة لأيام "فاغا" العربية للمسرح بباجة، بعرض يحمل عنوان "عنبر 17 - 18" لجمعية كارمن للثقافة والفنون بتونس.



وتسجّل هذه الدورة مشاركة أعمال مسرحية في صنف الهواية من سبع دول عربية هي تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر والسودان والأردن.



وأيام فاغا العربية للمسرح بباجة، تظاهرة ثقافية هامة ينظمها سنويا جمعية محمد الحيدري للمسرح بباجة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية المكان من 4 إلى 8 فيفري الحالي، وتحمل هذا العام اسم المسرحي الفقيد الطيب الغربي أصيل الجهة.



وتتضمّن ھذه الدورة مجموعة من العروض المسرحیة وورشات تدریبیة لفائدة المسرحیین الھواة إلى جانب تنظيم ندوة حول "مسرح الهواية في العالم العربي: الواقع والآفاق" بفضاء مسرح الجيب للأمل الجديد بباجة.



وبرمج المنظمون ثلاث ورشات تدريبية لفائدة المسرحيين الهواة حول "المسرح الصامت" تأطير عوض الفيتوري من ليبيا، و"الجسد الشعري بين التجريب والتغريب" تأطير هناء الوسلاتي، بالإضافة إلى ورشة اللعب الدرامي" تأطير نورس العباسي.



ويتابع جمهور الفن الرابع غدا الاثنين ثلاثة عروض لكلّ من جمعية "الصرخة" للمسرح بسكيكدة من الجزائر (فلوكة) وفرقة ترانيم الأردنية (الكفالة) وفرقة الرواد المسرحية بنواكشوط من موريتانيا (زمن يأكله الماء).



وسيكون الموعد يوم 6 فيفري أيضا مع ثلاثة عروض هي "صور في الذاكرة" لفرقة المسرح الوطني ببنغازي من ليبيا و"روح الروح" لمجموعة الكندي الأمين من السودان، إلى جانب عرض "عقد من الشيطان" لمسرح نقابة المهن التمثيلية بمصر.



ويتواصل برنامج العروض يوم 7 فيفري بتقديم عرض "رحم" للمسرح الوطني ببنغازي و"تفضلي آنستي" لتعاونية أنيس الثقافية بسكيكدة من الجزائر. ويسدل الستار على هذه الدورة بعرض إنتاجات الورشات وتكريم المشاركين.



ومصطلح "فاغا" الذي اتخذته إدارة المهرجان اسما لتظاهرتها، هو الاسم القديم لمدينة باجة الذي أطلقه عليها الرومان.





