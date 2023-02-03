"النوالة" ثاني عرض يحتضنه مسرح الأوبرا احتفالا بستينية تأسيس الفرقة الوطنية للفنون الشعبية

"النوالة" ثاني عرض يحتضنه مسرح الأوبرا احتفالا بستينية تأسيس الفرقة الوطنية للفنون الشعبية

Publié le Vendredi 03 Février 2023 - 09:27 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تابع الجمهور مساء أمس الخميس بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عرض "النوالة" وهو العرض الثاني المبرمج ضمن فعاليات الاحتفال بمرور ستين سنة على تأسيس الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

عرض "النوالة" هو من إنتاج مسرح الأوبرا وأداء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية لقطب البالي والفنون الكوريغرافية بمشاركة الفنان معز الطرودي وساهم في تأثيث هذه السهرة كل من مهدي الميموني وبلحسن ميهوب.
عرض "النوالة" هي رحلة سامية عبر فن الغناء و الرقص، التي ترافق الناس في الأفراح والمهرجانات وتحتفل بالفلاقة، المقاومين الذين استبسلوا في مقاومة المستعمر وتحدوا الخوف والموت للدفاع عن الوطن.
مشاهد مليئة بالعواطف قدمها 14 راقصًا في رقصات صممها عماد عمارة الذي كرس حياته كلها للحفاظ على الرقص التونسي التقليدي وتعزيزه.
وقد لد عرض"النوالة" من لقاء الفنانين معز الطرودي (موسيقي ومغني وكوريغراف) وإخراج عماد عمارة (مصمم رقصات).


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261061



En continu...

Toutes les news...
العزارة
الجمعة 03 فيفري 2023 | 12 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:48 15:24 12:40 07:20 05:52
Babnet
11°
 Babnet15° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1017°-716°-1014°-1119°-10
  • Avoirs en devises
    22097,1

  • (2 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34377 DT        1$ =3,06952 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 fev)   1519,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   