سوسة: الإعلان عن النتائج الأولية بعد استكمال عمليات فرز وعد أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية السبع بالولاية

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:20 قراءة: 1 د, 35 ث
      
استكمل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، صباح اليوم الاثنين، بالقاعة المغطاة بسوسة، عمليات فرز وعد أصوات الناخبين الذين شاركوا في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية السبع لولاية سوسة

وقد اسفرت النتائج الأولية المعلنة لهذه الانتخابات، وفق ما عاينه صحفي "وات" عن فوز المترشح الحاصل على اغلبية الاصوات في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ليكون ممثل دائرته في المجلس النيابي القادم حيث جاءت النتائج كما يلي :

- دائرة سوسة جوهرة :

عدد الناخبين المسجلين بمكاتب الاقتراع: 69733 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها : 4544 صوتا

حمدي بن صالح : 2343 صوتا
محمد الطاهر الواد : 2201 صوت

- دائرة سوسة الرياض :

عدد الناخبين المسجلين بمكاتب الاقتراع : 59812 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها 3970 صوتا

هالة جاب الله : 2097 صوتا
سامي العذاري : 1873 صوتا

- دائرة سوسة المدينة سوسة سيدي عبد الحميد :

عدد الناخبين المسجلين بمكاتب الاقتراع : 89431 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها : 5920 صوتا

عبد القادر عمار : 3026 صوتا
مكرم اللقام : 2894 صوتا

- دائرة القلعة الكبرى سيدي بوعلي كندار

عدد الناخبين المسجلين بمكاتب الاقتراع : 65058 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها : 8165 صوتا

المعز بن يوسف : 4468 صوتا
نبيل فرادي : 3697 صوتا

- دائرة حمام سوسة اكودة

عدد الناخبين المسجلين بمكاتب الاقتراع : 77351
عدد الأصوات المصرح بها : 4842 صوت

سفيان بن حليمة : 2435 صوتا
سعاد بن عبد الرحمان : 2407 اصوت

- دائرة مساكن

عدد الناخبين المرسمين بمكاتب الاقتراع : 64989 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها : 4546 صوتا

حسام محجوب : 2773 صوتا
هيكل بن عبد الله : 1773 صوتا

- دائرة النفيضة بوفيشة هرقلة

عدد الناخبين المسجلين بمكاتب الاقتراع : 61883 ناخبا
عدد الأصوات المصرح بها : 11593 صوتا

محمد احمد 6230 صوتا
عبد الله المزوغي 5363 صوتا

وكانت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة قد شرعت بفضاء القاعة الرياضية المغطاة بسوسة في عد وجمع النتائج التي وردت عليها من كامل مراكز الدوائر الانتخابية السبع منذ مساء امس الاحد

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