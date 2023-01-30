مدنين: في نتائج اولية لعملية فرز الاصوات لهذا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 5 فائزين منهم امراة

مدنين: في نتائج اولية لعملية فرز الاصوات لهذا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 5 فائزين منهم امراة

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 09:48 قراءة: 1 د, 12 ث
      
انهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدنين عملية فرز الاصوات في ساعات الصباح الاولى من اليوم الاثنين، دون ان تعلن رسميا عن النتائج الاولية لهذا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي بلغت فيها نسبة الاقبال بولاية مدنين في دوائرها الانتخابية الخمسة 6 فاصل 85 بالمائة، متراجعة عن الدور الاول الذي وصلت النسبة الى 7 فاصل 42 بالمائة.

واسفرت هذه النتائج الاولية وفق ما تم رصده من اللوحات المعلقة بالمركز الجهوي للفرز والتجميع بالقاعة المغطاة بمدنين عن توزيع 5 مقاعد بالبرلمان بين سوسن مبروك بالدائرة الانتخابية مدنين الشمالية، ومحمد ضو بالدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية سيدي مخلوف، وباديس بالحاج علي عن الدائرة الانتخابية جربة ميدون اجيم، ومسعود قريرة عن دائرة جرجيس، وعلي زغدود عن دائرة بن قردان.

وينضاف الفائزون في هذا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الى فائزين اثنين في الدور الاول عن دائرة جربة حومة السوق غسان يامون وعن دائرة بني خداش عبد السلام الحمروني.

ودار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بين 10 مترشحين تنافسوا حول 5 مقاعد بالبرلمان تحصل كل مترشح على الاصوات التالية :

الدائرة الانتخابية مدنين الشمالية :

سوسن مبروك : 1792 صوتا
طارق علي : 1639 صوتا

الدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية سيدي مخلوف :
محمد ضو : 2793 صوتا
نصر الرقاد : 2240 صوتا

الدائرة الانتخابية جرجيس :
مسعود قريرة : 2246 صوتا
احمد شفتر : 2223 صوتا

الدائرة الانتخابية بن قردان :

علي زغدود : 3133 صوتا
احمد بنمفتاح : 2424 صوتا

الدائرة الانتخابية جربة ميدون اجيم :

باديس بالحاج علي : 1917 صوتا
محمد بوشحمة : 1863 صوتا

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