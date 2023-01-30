بسام معطر: تونس حققت رقما قياسيا عالميا في ضعف الاقبال على الانتخابات

وشدد معطر، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، ان المناخ السياسي غير النقي مع الازمة الاجتماعية والاقتصادية الى جانب عدم احترام المعايير الفضلى، ساهمت في هذه النتائج.واضاف معطر ان اي انتخابات تستوجب على الاقل 6 اشهر من التحضير، تسمح للناخب بمراكمة رأي يتوجه به الى صندوق الاقتراع.وتابع معطر ان الضبابية التي تحوم حول النظام السياسي الجديد، وعدم فهم التونسيين لدور البرلمان المقبل وصلاحيات نوابه، ساهم بدوره في ضعف اقبال الناخبين، على الاقتراع في الانتخابات التشريعية بدورتيها.