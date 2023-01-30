بسام معطر: تونس حققت رقما قياسيا عالميا في ضعف الاقبال على الانتخابات

قال بسام معطر رئيس جمعية "عتيد"، ان تونس حققت رقما قياسيا في ضعف الاقبال على الانتخابات، وطنيا وعالميا، بعد نسبة المشاركة في الدور الثاني، امس الاحد، التي قدرت بـ11.3 بالمائة.
وشدد معطر، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، ان المناخ السياسي غير النقي مع الازمة الاجتماعية والاقتصادية الى جانب عدم احترام المعايير الفضلى، ساهمت في هذه النتائج.
واضاف معطر ان اي انتخابات تستوجب على الاقل 6 اشهر من التحضير، تسمح للناخب بمراكمة رأي يتوجه به الى صندوق الاقتراع.
وتابع معطر ان الضبابية التي تحوم حول النظام السياسي الجديد، وعدم فهم التونسيين لدور البرلمان المقبل وصلاحيات نوابه، ساهم بدوره في ضعف اقبال الناخبين، على الاقتراع في الانتخابات التشريعية بدورتيها.
وشدد معطر، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، ان المناخ السياسي غير النقي مع الازمة الاجتماعية والاقتصادية الى جانب عدم احترام المعايير الفضلى، ساهمت في هذه النتائج.
واضاف معطر ان اي انتخابات تستوجب على الاقل 6 اشهر من التحضير، تسمح للناخب بمراكمة رأي يتوجه به الى صندوق الاقتراع.
وتابع معطر ان الضبابية التي تحوم حول النظام السياسي الجديد، وعدم فهم التونسيين لدور البرلمان المقبل وصلاحيات نوابه، ساهم بدوره في ضعف اقبال الناخبين، على الاقتراع في الانتخابات التشريعية بدورتيها.
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