جندوبة: الهيئة الفرعية ترفض اطلاع الصحافيين على نسب المشاركة

تواصل الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة رفضها الرد على الاتصالات المتكررة لمكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بخصوص نسب اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع بالجهة للادلاء باصواتهم في الدور الثاني للانتخابات التشريعية .

وقد اتسم اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بالدوائر الانتخابية الأربعة (طبرقة –عين دراهم،غار الدماء-وادي مليز ،جندوبة،بوسالم-بلطة بوعوان) الى حدود الرابعة من مساء اليوم الاحد بنسق مشابه للنق المشاركة في انتخابات الدور الأول تقريبا وفق ما أكدته مصادر بمكاتب الاقتراع طلبت عدم الكشف عن اسمائها اذ لم تتجاوز في احدى المراكز بدائرة جندوبة 6.8 بالمئة من مجموع المسجلين بذات المركز.

ويبلغ عدد الناخبين بكاف710ة الدوائر الانتخابية بولاية جندوبة والموزعين على الدوائر الانتخابية الأربعة المعنية بهذ710ا الاستحقاق الانتخابي على 187 مركزا 268 ألفا و 468 ناخبا .



