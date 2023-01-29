فاروق بوعسكر : "فتح كل مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد ومتفائلون بنسبة إقبال أفضل من الدور الأول"

وجدد بوعسكر، خلال نقطة إعلامية صباح اليوم الأحد بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، دعوة الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، مذكرا بأنه يمكن للناخبين التثبت من مكاتب الاقتراع وأرقامهم عبر الإرساليات القصيرة وموقع الواب والموزع الصوتي الخاصة بهذه الانتخابات.وذكر بأن كل المسجلين في السجل الانتخابي بـالـ 131 دائرة انتخابية التي يدور فيها الدور الثاني للانتخابات، سواء كانوا مسجلين آليا أو إراديا، معنيون بعملية الاقتراع وإن لم يشاركوا في الدور الأول.وأشار بوعسكر، في تصريح على هامش النقطة الإعلامية، إلى أنه سيتم الإعلان عن نسب الإقبال تباعا حال وصول المعطيات من كافة الدوائر الانتخابية، وقال "نحن متفائلون بأن تكون نسب الإقبال أفضل من الدور الأول"، التي كانت في حدود 11 بالمائة، ملمحا إلى وجود مؤشرات ومعلومات "تبشر بذلك"، وفق تعبيره.ولاحظ أن التجربة أثبتت إقبال فئات عمرية معينة في ساعات الصباح الأولى، لكن الشباب عادة ما يقبل على مكاتب الاقتراع بداية من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة.وفسر التفاؤل بتحسن نسب المشاركة بـ"توفر العديد من المعطيات، بينها حل الإشكاليات التي واجهها الناخب في الدور الأول ومنعته من التوجه إلى صناديق الاقتراع"، مبينا أنه "من ضمن النقائص التي تداركتها الهيئة، في خطتها الاتصالية وفي حملتها التحسيسية، عدم معرفة الناخبين بالمترشحين، إضافة إلى أن عدد الناخبين تقلص وكذلك عدد الدوائر الانتخابية".و ذكر بوعسكر بأن الهيئة جهزت 4222 مركز اقتراع وجندت 30 ألفا و36 عونا في مختلف فروعها الجهوية ورؤساء المكاتب ومساعديهم، تم إسنادهم بقاعة عمليات جهوية وتجنيد 632 عون مراقبة، و300 عون إداري في مختلف الهيئات .كما أشار إلى أنه تم شحن كافة المواد الانتخابية يوم 28 جانفي الحالي من المخازن إلى مراكز الاقتراع وأن المعدات كانت جاهزة في مكانها منذ يوم أمس، وتم نقلها عبر 369 مسلكا مؤمنة بقوات الأمن والجيش.كما استعرض مختلف المعطيات حول عدد بطاقات الاعتماد التي بلغت 20 ألفا و380 توزعت بين ملاحظين محليين ودوليين وصحفيين ومترجمين.وذكر بأن عدد الناخبين المعنيين بالانتخابات في الـ131 دائرة انتخابية يقدر بـ 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا، 51 بالمائة منهم من النساء، وبينهم مليونان و25 ألفا و498 ناخبا تم تسجيلهم آليا في السجل الانتخابي.أما بالنسبة للناخبين المسجلين إراديا، فيقدر عددهم بـ 5 ملايين و827 ألفا و949 ناخبا، وأن الفئة العمرية الغالبة هي ما بين 26 و45 عاما.وأفاد بأن الهيئة ستعلن عن نسب الإقبال خلال النقاط الإعلامية القادمة وآخرها في حدود الساعة السابعة ونصف مساء.