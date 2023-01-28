أيام قرطاج الموسيقية 2023: الجمهور يستعيد ذكريات الدراما التلفزيونية والسينمائية مع عرض "نوستالجيا" لربيع زموري

في عرض يحتفي فيه بأشهر شارات الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية التي أبدع في تأليف موسيقاها، قدّم الملحن والمنتج الموسيقي ربيع زموري عرض "نوستالجيا"، مساء الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، ضمن برمجة الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية (21 - 28 جانفي 2023)، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وجمهور غفير العدد من جميع الأعمار.وتمّ تنفيذ هذا العرض بالشراكة مع مسرح الأوبرا والأوركستر السمفوني التونسي والأوركسترا الوطني التونسي.وسافر ربيع زموري بالجمهور في "نوستالجيا" إلى عالم السينما والدراما التلفزيونية، حيث ترسّخت موسيقاه التي ألفها لعديد الأعمال في نفوس وأذهان جيل بداية الألفية الثالثة إلى اليوم على غرار أفلام "الجايدة" و"خشخاش" لسلمى بكار و"صباط العيد" لأنيس الأسود و"التلفزة جاية" للمنصف ذويب و"قدر" لإيمان بن حسين و"الأمير" لمحمد الزرن، إلى جانب أعمال تلفزيونية ظلت محفورة في الذاكرة منها بالخصوص سيتكوم "لوتيل" و"عند عزيز" لصلاح الدين الصيد و"فرحة عمر" لسلمى بكار و"صيد الريم" لعلي منصور و"كمنجة سلامة" لحمادي عرافة و"ناعورة الهواء" لمديح بلعيد.واستطاع أن يخاطب ذاكرة جيل بداية الألفية الثالثة الذي حضر بأعداد كبرى ليستعيد الحنين إلى فترة من حياته مع بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تابع لعضها حتى قبل بداية غزو التكنولوجيا الرقمية للبيوت التونسية.وربيع زموري هو ملحن ومنتج موسيقي ازدهرت مسيرته خلال السنوات العشر الأخيرة، فهو يعتبره النقاد والفنانون مجدّدا ومبتكرا في الموسيقى التونسية المعاصرة، كما يحظى بشهرة عربية واسعة بفضل موهبته وقدراته الموسيقية المتعددة.ولربيع زموري مجموعة من المقطوعات الموسيقية للمسرح والسينما والدراما التلفزيونية التونسية والعربية، وفي مجال تأليف موسيقى الأفلام تعامل مع أشهر المخرجين أمثال النوري بوزيد والمنصف ذويب وسلمی بکار ومحمد الزرن ورشید فرشیو وصلاح الدين الصيد وحمادي عرافة والحبيب المسلماني وعبد القادر الجربي. كما تعامل مع فنانين مشهورين في مجال الغناء من ضمنهم صابر الرباعي وأمينة فاخت ودرصاف الحمداني وبلطي ووليد التونسي وآمنة فاخر.