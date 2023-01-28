توقيع اتفاق قرض بين تونس واليابان لتمويل برنامج الأمان الاجتماعي بمبلغ  قدره  280 مليون دينار

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 12:20 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم أمس الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توقيع اتفاق قرض بين تونس واليابان لتمويل مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية بتونس" بمبلغ قدره 280 مليون دينار، وذلك في إطار تجسيم ما تمّ الاتّفاق عليه خلال قمّة "تيكاد-8"

وسيسهم هذا القرض حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية في تغطية جزء من النفقات الخاصة بالمنح الشهرية القارة المسندة في اطار برنامج الأمان الاجتماعي سنة 2023 وتغطية نفقات المنح العائلية للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات لسنة 2024


كما سيمكن هذا القرض من الاستفادة من الدعم الفني الذي ستقدّمه الوكالة اليابانية للتعاون الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الادماج الاقتصادي للفئات الهشة .




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