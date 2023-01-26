الرابطة المحترفة الثانية: النجم الرادسي يتعاقد مع اللاعب راقي عبودة

أعلن النجم الرادسي، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب راقي عبودة قادما من قرمبالية الرياضية.

يذكر أنّ اللاعب راقي عبودة يشغل خطة مهاجم وقد سبق له أن تقمص أزياء أكثر من نادي على غرار مستقبل سليمان و قرمبالية الرياضية.

ويحتل النجم الرادسي، المركز الخامس ضمن جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و 3 تعادلات، مقابل 4 هزائم.



